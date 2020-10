Migranti | Guatemala espelle quasi 3 400 honduregni diretti verso gli Usa

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha espulso 3.384che volevano recarsi negli Stati Uniti. Lo ha annunciato in tv il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Le forze dell'ordine sono riuscite a '...

Il Guatemala ha espulso 3'384 migranti honduregni che volevano recarsi negli Stati Uniti, ha annunciato domenica sera in televisione il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Le forze dell'ordi ...È entrata in Guatemala la carovana di circa 3mila migranti honduregni partita da San Pedro Sula lo scorso 1° ottobre. La rotta, pur non inedita, è alternativa rispetto a quella solitamente tenuta dall ...