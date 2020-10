Michela Persico pronta per l’avventura | foto prima di salire sul treno per la Francia

Leggi su golssip

(Di lunedì 5 ottobre 2020) E' tempo di una nuova avventura per Daniele Rugani e. Il difensore è stato infatti ceduto dalla Juventus in prestito al Rennes. La compagna del calciatore, neo mamma, è in partenza per lain. Questo il post pubblicato da lady Ruganidiin carrozza:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CF9TvkPq19t/"per l’avventura:disulper laGolssip.