Mettere la mascherina all’aperto quando si è da soli è “un’assurdità, la gente la rifiuta perché è ridicolo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) La mascherina deve essere indossata “anche all’aperto quando ci sono varie altre persone in vicinanza“, mentre “che uno debba metterla mentre passeggia da solo“, o “sale in montagna in cordata singola“, allora “questa è abbastanza un’assurdità” che “la gente percepisce come ridicola” e quindi “rifiuta“: lo ha affermato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3. In riferimento all’andamento “preoccupante” dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, lo specialista ha detto di ritenere “inevitabili” nuove restrizioni. Tuttavia “bisogna che anche le regole abbiano le loro ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladeve essere indossata “anche all’apertoci sono varie altre persone in vicinanza“, mentre “che uno debba metterla mentre passeggia da solo“, o “sale in montagna in cordata singola“, allora “questa è abbastanza un’assurdità” che “lapercepisce come ridicola” e quindi ““: lo ha affermato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3. In riferimento all’andamento “preoccupante” dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, lo specialista ha detto di ritenere “inevitabili” nuove restrizioni. Tuttavia “bisogna che anche le regole abbiano le loro ...

marcodimaio : Auguri di pronta guarigione a Donald Trump e alla moglie Melania. Non mettere la mascherina e minimizzare la diffus… - giovannaarcang1 : @MadameA02 Sì, è vero ti succede così! Anzi talora - visto che magari te la sei dimenticata, non so se succede anch… - Sakurauchi_Hime : RT @LaviniaBLR: @Adele2215 Parlano tutti come massimi esperti ma se metti 100 virologi in una stanza non sanno dirti la stessa cosa in 2...… - VCountry3 : RT @annamariabeatr6: @brugnolovpl @valy_s ???????? prendiamo l'esempio dei bambini dell'asilo: tutti gli anni non appena di raffreddava e di in… - mouthofthetruth : @sebaquila @CesareCamboni @ultimenotizie La legge dice di mettere la mascherina tu la metti Dio cane la legge non è… -