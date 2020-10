Meteo Roma | previsioni per martedì 6 ottobre

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020)per martedì 6Condizioni di tempo prevalentemente stabile con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e qualche nube nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità ma con nuvolosità in aumento. Temperature comprese tra +14°C e +22°C.Lazio:per martedì 6Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, qualche nube al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi sulla costa e anche sulle zone interne ma con addensamenti via via più consistenti.Italia:per martedì 6Al Nord: Al mattino nubi ...