Meteo, le previsioni di martedì 6 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'alta pressione sta tentando una timida rimonta e sarà in grado di assicurare una giornata soleggiata (soprattutto al Centro-Sud) e temperature in ripresa. Cieli più grigi al Nord ma sostanzialmente senza piogge. Brevi e isolate precipitazioni saranno possibili sul Friuli Venezia Giulia e sull'arco alpino. Le temperature molto gradevoli ovunque. Un peggioramento è atteso invece per mercoledì. Le regioni più penalizzate dalle piogge saranno la Toscana, le Marche, l'Umbria, il Lazio e al Sud la Campania e la Puglia. Buone notizie da giovedì: ci attendono almeno tre giorni di tempo senza precipitazioni e piuttosto mite. Le previsioni al Nord: Giornata asciutta ma con cieli offuscati o grigi sul settore occidentale. Peggiora dalla sera con le prime piogge sui rilievi alpini e prealpini e il Levante ligure.

