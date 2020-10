Meteo Italia nel lungo termine: spesso MALTEMPO, super PIOGGE in arrivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI In settimana avremo l’Ottobrata, ovvero un cambiamento del quadro Meteo climatico dettato dal temporaneo passaggio dell’Anticiclone africano. Si tratterà di una breve fiammata, perché l’ampia ondulazione depressionaria che punterà l’Europa occidentale traslerà piuttosto rapidamente verso levante. I modelli matematici di previsione introducono novità rilevantissime, novità che se confermate spalancherebbero le porte a un lungo periodo autunnale. Le dinamiche bariche appaiono chiare: strutturazione di un blocco anticiclonico oceanico e frequenti incursioni cicloniche sul Mediterraneo centro occidentale. Significa che l’Italia potrebbe rappresentare uno dei principali obbiettivi del ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI In settimana avremo l’Ottobrata, ovvero un cambiamento del quadroclimatico dettato dal temporaneo passaggio dell’Anticiclone africano. Si tratterà di una breve fiammata, perché l’ampia ondulazione depressionaria che punterà l’Europa occidentale traslerà piuttosto rapidamente verso levante. I modelli matematici di previsione introducono novità rilevantissime, novità che se confermate spalancherebbero le porte a unperiodo autunnale. Le dinamiche bariche appaiono chiare: strutturazione di un blocco anticiclonico oceanico e frequenti incursioni cicloniche sul Mediterraneo centro occidentale. Significa che l’potrebbe rappresentare uno dei principali obbiettivi del ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: NUOVA SETTIMANA, Lunedì solo una TREGUA EFFIMERA, ma arriveranno altre PIOGGE. Ecco le ZONE più colpite iLMeteo.it CRONACA METEO DIRETTA FRANCIA - Soccorsi in elicottero 15 frontalieri a Tenda dopo l'ALLUVIONE - VIDEO

CRONACA, si sono concluse poco prima delle 14.00 le operazioni di soccorso ad opera dei vigili del fuoco di un gruppo di 15 persone rimaste isolate a Tenda, poco al di là del confine italiano, dove è ...

L’hub per la cultura nell’ultima stazione d’Italia

Dismesso, il presidio ferroviario di Gagliano del Capo (Le) in Salento è stato ribattezzato Lastation e la casa dell’ex capostazione ospita poeti, attori e cantori ...

