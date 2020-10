METEO | il risveglio del VERO AUTUNNO per le grandi depressioni atlantiche

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Italia ha visto le primepiogge, ma è stato subitoestremo. La perturbazione che ha colpito il nostro Paese è stata alimentata da umidi flussi meridionali e si è scontrata con correnti africane, che hanno portato caldo fuori stagione sulle regioni meridionali della Penisola. Non c’è dubbio che in genere l’sia decollato, lo vediamo dallo scenario barico che si è affermato a livello europeo. Ilavverso sull’Italia è infatti stato determinato da un’estesa circolazione depressionaria sull’Europa Centro-Occidentale, che si è contrapposta all’anticiclone presente più ad est. Il fulcro della depressione si è posizionato tra Francia e Gran Bretagna, ma la stessa depressione non ha trovato ...