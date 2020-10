MES, Paesi alla finestra ma nessuna richiesta (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ad oggi “nessun Paese ha fatto richiesta” della nuova linea di credito antipandemica del MES. Lo ha confermato il direttore del fondo Ue, Klaus Regling, aggiungendo durante la conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo che alcuni Paesi “ci pensano” ma che a differenza dei fondi del sistema “Sure” non è necessario affrettarsi per ottenere eventualmente questo strumento del Mes. Ad ogni modo la nuova linea del Mes “ha già avuto un impatto positivo su mercati per il solo fatto di essere disponibile”, ha aggiunto Regling che ha anche fatto notare che “al momento tutti i Paesi membri hanno ottimi accessi ai mercati”. Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ad oggi “nessun Paese ha fatto” della nuova linea di credito antipandemica del MES. Lo ha confermato il direttore del fondo Ue, Klaus Regling, aggiungendo durante la conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo che alcuni“ci pensano” ma che a differenza dei fondi del sistema “Sure” non è necessario affrettarsi per ottenere eventualmente questo strumento del Mes. Ad ogni modo la nuova linea del Mes “ha già avuto un impatto positivo su mercati per il solo fatto di essere disponibile”, ha aggiunto Regling che ha anche fatto notare che “al momento tutti imembri hanno ottimi accessi ai mercati”.

SperanzaEuropea : RT @SperanzaEuropea: Come giustamente sostiene @jattali l'economia si riprenderà solo se la situazione sanitaria tornerà a condizioni di so… - JoelBomane : RT @SperanzaEuropea: Come giustamente sostiene @jattali l'economia si riprenderà solo se la situazione sanitaria tornerà a condizioni di so… - Michele02828265 : Le ricordo per dovuta precisione che già 5 paesi europei hanno utilizzato il MES (con condizioni, a differenza di q… - crimaccabruni : RT @guado77: #Bankitalia VISCO #MES = STIGMA ??strumento per paesi che non hanno accesso al mercato... ?? DOMANDA DI TITOLI DI STATO ITALIANI… - MMHemlock : RT @guado77: #Bankitalia VISCO #MES = STIGMA ??strumento per paesi che non hanno accesso al mercato... ?? DOMANDA DI TITOLI DI STATO ITALIANI… -

Ultime Notizie dalla rete : MES Paesi MES, Paesi alla finestra ma nessuna richiesta Il Messaggero MES, Paesi alla finestra ma nessuna richiesta

(Teleborsa) - Ad oggi "nessun Paese ha fatto richiesta" della nuova linea di credito antipandemica del MES. Lo ha confermato il direttore del fondo Ue, Klaus Regling, aggiungendo durante la conferenza ...

Mes, Regling: nessun Paese ha chiesto di usare linea anti Covid

Roma, 5 ott. (askanews) - Ad oggi 'nessun paese ha fatto richiesta' della nuova linea di credito antipandemica del Mes. Lo ha confermato il ...

(Teleborsa) - Ad oggi "nessun Paese ha fatto richiesta" della nuova linea di credito antipandemica del MES. Lo ha confermato il direttore del fondo Ue, Klaus Regling, aggiungendo durante la conferenza ...Roma, 5 ott. (askanews) - Ad oggi 'nessun paese ha fatto richiesta' della nuova linea di credito antipandemica del Mes. Lo ha confermato il ...