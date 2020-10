Mercato Juve, visite mediche e firma per Chiesa. E quel like galeotto… (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il matrimonio tra Federico Chiesa e la Juventus sta per essere annunciato. Ormai è questione di ore, forse anche di minuti: l’esterno destro classe 1997 tanto inseguito dai bianconeri negli ultimi anni starebbe per firmare un contratto quinquennale che lo dovrebbe legare a Madama fino al 2025 e tuttora sarebbero in corso le visite mediche. L’intera prassi verrà svolta a Firenze, il ché gli permetterebbe, una volta chiuso il suo trasferimento alla Juventus, di imbarcarsi con i suoi compagni di Nazionale in vista dei due prossimi impegni con la maglia dell’Italia. E così dopo vari tentativi andati a vuoto, la Vecchia Signora può coccolarsi il suo nuovo esterno destro. LEGGI ANCHE: CalcioMercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il matrimonio tra Federicoe lantus sta per essere annunciato. Ormai è questione di ore, forse anche di minuti: l’esterno destro classe 1997 tanto inseguito dai bianconeri negli ultimi anni starebbe perre un contratto quinquennale che lo dovrebbe legare a Madama fino al 2025 e tuttora sarebbero in corso le. L’intera prassi verrà svolta a Firenze, il ché gli permetterebbe, una volta chiuso il suo trasferimento allantus, di imbarcarsi con i suoi compagni di Nazionale in vista dei due prossimi impegni con la maglia dell’Italia. E così dopo vari tentativi andati a vuoto, la Vecchia Signora può coccolarsi il suo nuovo esterno destro. LEGGI ANCHE: Calcio...

