Mercato Juve, Douglas Costa al Bayern Monaco: ora c'è l'ufficialità (Di lunedì 5 ottobre 2020) La prima ufficialità dell'ultimo giorno di calcioMercato della Juventus è arrivata: Douglas Costa ritorna al Bayern Monaco in prestito secco gratuito per un anno. Un cessione lampo, che non porta benefici in termini di incasso per il giocatore, ma permetterà ai bianconeri di risparmiare un ingaggio di circa 10,5 milioni di euro lordi annui. Il monte salariale della Juve è così molto più leggero, una condizione necessaria per favorire gli ultimi innesti come quello di Federico Chiesa. Dopo Rugani, anche Costa lascia Torino, avendo capito che probabilmente Andrea Pirlo non avrebbe puntato su di lui, a causa della scarsa continuità fisica delle ultime stagioni. Il brasiliano ritornerà in Baviera ...

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Definita l'operazione Chiesa non escludiamo un affondo della Juve su Emerson Palmieri nelle ultime ore di mercato - AlfredoPedulla : Abbiamo lavorato per i sogni di mercato di tutti i nostri amici tifosi, come sempre. Ma ci sono tre storie che ci r… - ZZiliani : Da 2 mesi ci raccontano che la Juve ha un’intera squadra da vendere per almeno 150 milioni. Beh, mancano 3 giorni a… - itsriavale : Qual è stato il vero colpo di mercato del secolo della Juve? #DeSciglio - Gallo9Modazza : RT @dydsix: i pompini al mercato della Juve per aver preso Chiesa C-H-I-E-S-A anche no Che se Marotta prendeva lui kulu e mcmuntari, ne avr… -