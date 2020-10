Mercati europei e Milano positivi con notizie positive su Tump (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari viaggia in rialzo con gli altri listini europei, in scia alla performance positiva dei Mercati asiatici e all’impennata del petrolio. A dare linfa alle borse ha contribuito la notizia delle dimissioni di Trump dall’ospedale nella giornata di oggi. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,29%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%. Tra i listini europei si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,74%, passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,65%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,91%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari viaggia in rialzo con gli altri listini, in scia alla performance positiva deiasiatici e all’impennata del petrolio. A dare linfa alle borse ha contribuito la notizia delle dimissioni di Trump dall’ospedale nella giornata di oggi. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,29%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%. Tra i listinisi muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,74%, passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,65%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,91%. Giornata di guadagni per la Borsa di, con il FTSE MIB, che mostra una ...

Perché dovremmo investire il nostro capitale in India nei prossimi mesi

I mercati extra europei stanno cambiando. A causa della pandemia la Cina pare non essere più l'oggetto preferito dei capitali mondiali. Pechino infatti ha ...

Boat Group acquisisce il marketplace olandese Botentekoop

"I Paesi Bassi rappresentano un mercato di enorme importanza nel settore marittimo ... appassionati di nautica della regione e accelerare il nostro piano di crescita in Europa", ha dichiarato Sam ...

