Meluzzi ci racconta l'”Attacco alla famiglia”: “L’abominio progressista sta vincendo, ma il male non prevarrà” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – La famiglia è sotto attacco? La risposta non può che essere affermativa. I casi di cronaca – dal Forteto a Bibbiano – dimostrano chiaramente come il germe di un pensiero anti-familiare si sia ormai innervato nel cuore della società, fino a ghermire i suoi stessi figli. Un veleno che affonda le proprie radici in certo pensiero post-moderno progressista e che oggi si fonde con studi di genere, rivendicazioni Lgbt sempre più spinte in avanti, politiche sempre meno sociali e sempre più ideologiche. Ma se la risposta al quesito è tutto sommato scontata, e sotto gli occhi di tutti, la ricerca capillare delle motivazioni che hanno portato a questo stato di cose è molto più complessa: ed è quella che ci propone il professor Alessandro Meluzzi, con un’analisi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – La famiglia è sotto attacco? La risposta non può che essere affermativa. I casi di cronaca – dal Forteto a Bibbiano – dimostrano chiaramente come il germe di un pensiero anti-familiare si sia ormai innervato nel cuore della società, fino a ghermire i suoi stessi figli. Un veleno che affonda le proprie radici in certo pensiero post-modernoe che oggi si fonde con studi di genere, rivendicazioni Lgbt sempre più spinte in avanti, politiche sempre meno sociali e sempre più ideologiche. Ma se la risposta al quesito è tutto sommato scontata, e sotto gli occhi di tutti, la ricerca capillare delle motivazioni che hanno portato a questo stato di cose è molto più complessa: ed è quella che ci propone il professor Alessandro, con un’analisi ...

