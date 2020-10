Melania Trump, dove si nasconde la first lady e come sta? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Melania Trump e il marito Donald Trump sono risultati positivi al coronavirus, ma dove si trova adesso la first lady, dopo che è stato confermato che lei e il marito sono malati? La stampa negli ultimi giorni si è concentrata sul presidente degli stati Uniti d’America, ignorando le condizioni di salute della moglie. La curiosità intorno alla questione cresce di ora in ora. Donald Trump, le parole del medico Donald Trump, 74 anni e sua moglie Melania Trump, 50 anni, hanno confermato di essere risultati positivi al coronavirus lo scorso 2 ottobre. La notizia è uscita fuori dopo che Hope Hicks, uno dei più stretti collaboratori ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020)e il marito Donaldsono risultati positivi al coronavirus, masi trova adesso la, dopo che èto confermato che lei e il marito sono malati? Lampa negli ultimi giorni si è concentrata sul presidente degliti Uniti d’America, ignorando le condizioni di salute della moglie. La curiosità intorno alla questione cresce di ora in ora. Donald, le parole del medico Donald, 74 anni e sua moglie, 50 anni, hanno confermato di essere risultati positivi al coronavirus lo scorso 2 ottobre. La notizia è uscita fuori dopo che Hope Hicks, uno dei più stretti collaboratori ...

