Melania Mazzucco con il romanzo “L’architettrice” Einaudi vince il Premio letterario Alvaro Bigiaretti 2020

Premio Alvaro-Bigiaretti 2020 a Melania Mazzucco

Melania Mazzucco è la vincitrice del Premio Letterario Alvaro-Bigiaretti 2020 con il romanzo 'L'architettrice' (Einaudi) in cui ci regala il ritratto di una straordinaria donna del Seicento, Plautilla ...

