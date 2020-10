Medici, Trump migliora ma non è ancora fuori pericolo (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 05 OTT - Donald Trump al momento "non ha complicazioni respiratorie e le sue condizioni migliorano, ma non è ancora fuori pericolo": lo ha detto lo staff medico del Walter Reed ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 05 OTT - Donaldal momento "non ha complicazioni respiratorie e le sue condizionino, ma non è": lo ha detto lo staff medico del Walter Reed ...

(ANSA) - WASHINGTON, 05 OTT - Donald Trump al momento "non ha complicazioni respiratorie e le sue condizioni migliorano, ma non è ancora fuori pericolo": lo ha detto lo staff medico del Walter Reed ...

Trump annuncia: "Lascio l'ospedale fra qualche ora". E poi: "Non abbiate paura del Covid"

Sotto l'Amministrazione Trump abbiamo sviluppato dei farmaci e delle capacità grandiose. Mi sento meglio oggi di quanto non mi sentissi 20 anni fa". Si attende ora la conferma dei medici. L'ipotesi ...

