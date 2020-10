Mattino Cinque shock sulla Gregoraci | “Telefonatina al confessionale”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tutto pronto per la messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip e, ancora una volta, la seconda parte disi apre sul caso ‘Elisabetta’ e il flirt con Riccardo Petrelli. A parlare a muso duro è stato Maurizio Sorge considerato il paparazzo delle star. L’attenzione mediatica continua a essere … L'articolo: “Telefonatina al confessionale” proviene da www.meteoweek.com.

In day-time e preserale, sempre bene: - "Mattino Cinque": al vertice della sua fascia sul target commerciale con, 1ª parte, 17.45% di share (873.000 spettatori totali); 2ª parte, 17.76% di share ...