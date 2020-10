‘Matrimonio a prima vista Italia’, ecco che fine hanno fatto le coppie della quarta edizione (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia è ormai alle porte! Dopo il successo delle prime quattro stagioni, il docu-reality importato dagli Stati Uniti – che dallo scorso anno è passato da Sky e Tv8 a Real Time – è pronto a tornare in onda dal 6 Ottobre. Fulcro centrale del programma è l’amore che dovrebbe scoccare tra tre coppie di single sconosciuti che si incontrano per la prima volta all’altare. Questi vengono scelti tra migliaia di uomini e donne che si presentano ai casting da tre esperti: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicologo Gerry Grassi. Le coppie prescelte convoleranno a nozze per poi trascorrere cinque settimane insieme e, alla ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova stagione di Matrimonio aItalia è ormai alle porte! Dopo il successo delle prime quattro stagioni, il docu-reality importato dagli Stati Uniti – che dallo scorso anno è passato da Sky e Tv8 a Real Time – è pronto a tornare in onda dal 6 Ottobre. Fulcro centrale del programma è l’amore che dovrebbe scoccare tra tredi single sconosciuti che si incontrano per lavolta all’altare. Questi vengono scelti tra migliaia di uomini e donne che si presentano ai casting da tre esperti: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicologo Gerry Grassi. Leprescelte convoleranno a nozze per poi trascorrere cinque settimane insieme e, alla ...

