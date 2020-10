Massimo Giannini positivo al Covid-19 | evacuata la sede de

Advertising

HuffPostItalia : Massimo Giannini positivo al Covid-19, evacuata la redazione del quotidiano La Stampa - Agenzia_Ansa : Il direttore della Stampa @MassimGiannini positivo al #Covid #ANSA - repubblica : Massimo Giannini positivo al coronavirus - Noiconsalvini : FLASH! MASSIMO GIANNINI POSITIVO AL COVID, E' IN CORSO L'EVACUAZIONE DELLA REDAZIONE DE ''LA STAMPA' - rosatoeu : Massimo Giannini positivo al coronavirus. L'annuncio del direttore della Stampa: 'Dopo un sabato di tosse ho fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giannini

45Massimo Giannini positivo al Covid19, chiusa la redazione de La Stampa 16:45Elezioni in provincia di Palermo: i risultati in tempo reale 16:40Elezioni in provincia di Palermo, via allo scrutinio: i ...Ad essere vittima, questa volta del virus è la redazione de La Stampa. Il direttore Massimo Giannini è risultato positivo al coronavirus e subito la sede del giornale di Via Lugaro a Torino è stata ...