Massimo Giannini positivo al covid 19 | è stata evacuata la sede de La Stampa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche questa volta l’annuncio arriva dai social ed è un nuovo caso di positività. Il direttore dellaal coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso giornalista, ex vicedirettore ed editorialista di Repubblica, in un tweet: “Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sonoal #19″, ha scritto. L’annuncio è stato dato un’oretta fa e tanti sono i messaggi di in bocca al lupo per il direttore ma tanti anche i tweet ironici che si rifanno ad alcune sue dichiarazioni. Come succede sempre in questi casi, sui social si vomita di tutto. LE PAROLE DISUI SOCIAL “Ringrazio tutti per l’affetto, al ...