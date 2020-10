Massimo Giannini positivo al coronavirus Chiusa per sanificazione la sede de ‘La Stampa’ a Torino

(Di lunedì 5 ottobre 2020)al. L’annuncio è stato dato dallo stesso direttore de ‘La Stampa’.al. L’annuncio è arrivato dallo stesso direttore de La Stampa con un tweet: “Dopo un sabato di tosse – si legge nel post – ieri ho fatto un tampone e sonoal Covid-19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani (martedì 6 ottobre 2020 n.d.r.) ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così “andrà tutto bene“. Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto ...

HuffPostItalia : Massimo Giannini positivo al Covid-19, evacuata la redazione del quotidiano La Stampa - Agenzia_Ansa : Il direttore della Stampa @MassimGiannini positivo al #Covid #ANSA - repubblica : Massimo Giannini positivo al coronavirus

05 ottobre 2020 "Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al Covid-19". Così il direttore de La Stampa Massimo Giannini su Twitter. "Ringrazio tutti per l'affetto - scrive ...