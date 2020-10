Massimo Galli sulla movida: "Rischiamo la situazione di marzo. Certi locali andrebbero chiusi" (Di lunedì 5 ottobre 2020) ″È evidente che non si è capito cosa stiamo andando a rischiare”. E’ l’avvertimento lanciato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, ospite della trasmissione Agorà andata in onda su Rai 3.“Stiamo andando a rischiare una situazione paragonabile per Certi aspetti a quella di marzo”, ha detto commentando le immagini di alcuni locali notturni nei quali non veniva fatta rispettare alcuna prescrizione sul distanziamento sociale. “Vogliamo questo? Vogliamo non lasciarci alle spalle quella esperienza? Vogliamo vanificare i lunghi giorni di lockdown e tutti i sacrifici connessi per andare ad ondeggiare in un locale che con quelle caratteristiche andrebbe chiuso questa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) ″È evidente che non si è capito cosa stiamo andando a rischiare”. E’ l’avvertimento lanciato, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, ospite della trasmissione Agorà andata in onda su Rai 3.“Stiamo andando a rischiare unaparagonabile peraspetti a quella di”, ha detto commentando le immagini di alcuninotturni nei quali non veniva fatta rispettare alcuna prescrizione sul distanziamento sociale. “Vogliamo questo? Vogliamo non lasciarci alle spalle quella esperienza? Vogliamo vanificare i lunghi giorni di lockdown e tutti i sacrifici connessi per andare ad ondeggiare in un locale che con quelle caratteristiche andrebbe chiuso questa ...

HuffPostItalia : Massimo Galli sulla movida fuori controllo: 'Rischiamo alla situazione di marzo. Certi locali andrebbero chiusi' - castell32082033 : RT @HuffPostItalia: Massimo Galli sulla movida fuori controllo: 'Rischiamo alla situazione di marzo. Certi locali andrebbero chiusi' https:… - Rog_2 : RT @FrancescoCoccoT: 'Che uno debba metterla mentre passeggia da solo», o «sale in montagna in cordata singola è abbastanza un'assurdità'.… - StefanoMonaldi : RT @giornalettismo: Il professor Massimo #Galli ad #agorarai : 'Noi siamo adesso sul crinale che ci potrebbe portare ad una situazione di a… - FrancescoCoccoT : 'Che uno debba metterla mentre passeggia da solo», o «sale in montagna in cordata singola è abbastanza un'assurdità… -