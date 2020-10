Martinez Quarta e la Fiorentina: storia di un matrimonio annunciato il 30 settembre (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina: non abbiamo avuto alcun tipo di dubbio. Fin dal 30 settembre quando vi anticipammo, in assoluta esclusiva, che la Fiorentina aveva raggiunto gli accordi con il River Plate per 12 milioni. Da quel momento ne abbiamo sentite di tutti i colori, come se si trattasse di un grande albergo con check-in e check-out ogni dieci minuti, una cosa anche insopportabile. C’è chi ha fatto saltare l’affare tre o quattro volte, quando invece bisognava avere un minimo di pazienza e aspettare che si trovasse la soluzione migliore. C’è stato chi ha regalato certezze al contrario, ovvero che Lucas Martinez sarebbe arrivato solo in caso di cessione di Pezzella. Proprio no, la Fiorentina aveva puntato il difensore centrale, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lucasalla: non abbiamo avuto alcun tipo di dubbio. Fin dal 30quando vi anticipammo, in assoluta esclusiva, che laaveva raggiunto gli accordi con il River Plate per 12 milioni. Da quel momento ne abbiamo sentite di tutti i colori, come se si trattasse di un grande albergo con check-in e check-out ogni dieci minuti, una cosa anche insopportabile. C’è chi ha fatto saltare l’affare tre o quattro volte, quando invece bisognava avere un minimo di pazienza e aspettare che si trovasse la soluzione migliore. C’è stato chi ha regalato certezze al contrario, ovvero che Lucassarebbe arrivato solo in caso di cessione di Pezzella. Proprio no, laaveva puntato il difensore centrale, ...

Con una trattativa fiume durata praticamente tutta la notte, la Fiorentina ha chiuso la trattativa con il River Plate per l’arrivo del difensore Lucas Martinez Quarta. Il calciatore, che ha sostenuto ...

