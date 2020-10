Marte è vicina alla Terra | come guardare il pianeta rosso

(Di lunedì 5 ottobre 2020)sarà, più di quanto non farà nei prossimi quindici anni per cui, se vuoi“da vicino” ilè il momento giusto, mafarlo?Il cielo notturno di questa settimana potrebbe essere solo uno dei migliori che lapotrebbe vedere nei prossimi 15 anni.sarà il più vicinoquesta settimana per il prossimo decennio e mezzo e sarà visibile ad occhio nudo, a soli 38,6 milioni di miglia di distanza.Com’è nata la Luna? Le emissioni di carbonio potrebbero aiutare a scoprirloè vicino laSi può vedere il ...

Marte raggiunge la distanza minima dalla Terra il 6 ottobre 2020: ecco cosa significa e come vedere l'evento astronomico che avrà come protagonista il pianeta rosso.Nei prossimi giorni il pianeta rosso sarà facile da osservare anche a occhio nudo. Si troverà infatti a "soli" 62,1 milioni di chilometri di distanza: non accadrà più per i prossimi 15 anni ...