Mario Biondo | la battaglia della madre | “Lo hanno ucciso”

Leggi su chenews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua ladi Santina, ladel cameraman presunto suicida in Spagna. Per lei, una disavventura sui social. Il cameraman(Fonte foto: web)Era il lontano maggio 2013, quando il cameraman italiano,, fu ritrovato impiccato nella propria stanza, a Madrid. Spagnola sua moglie, Raquel Sanchez Silva, giornalista conosciuta durante l’esperienza all’Isola dei Famosi, versione iberica. Secondo ladi, tutt’oggi combattiva nel cercare di dimostrare che suo figlio fosse stato ucciso, sostiene che proprio nel computermoglie, il figlio avrebbe trovato qualcosa di “Scomodo”. C’erano in casa due pc, attraverso i quali il cameraman italiano, ...