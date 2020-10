Mario Biondo, chi era e cosa è successo: omicidio o suicidio, tra dubbi, segreti e sospetti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Scopriamo chi era Mario Biondo, il giovane di Palermo morto in circostanze misteriose nel 2013: fu un suicidio o un omicidio? Come è morto e qual è il ruolo di sua moglie Raquel Sanchez Silva, celebre conduttrice spagnola? Mario Biondo era un un giovane cameraman di 31 anni nato a Palermo, che il 30 maggio 2013 fu trovato impiccato ad una libreria nella sua abitazione di Madrid. Un caso archiviato come un suicidio, sul quale però non è mai stata fatta chiarezza. Alcuni elementi infatti, fanno pensare che possa essersi trattato di un omicidio e il ruolo della moglie di Mario, Raquel Sanchez Silva, è molto discusso e contestato dalla famiglia del ragazzo. Riepiloghiamo il caso di Mario ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Scopriamo chi era, il giovane di Palermo morto in circostanze misteriose nel 2013: fu uno un? Come è morto e qual è il ruolo di sua moglie Raquel Sanchez Silva, celebre conduttrice spagnola?era un un giovane cameraman di 31 anni nato a Palermo, che il 30 maggio 2013 fu trovato impiccato ad una libreria nella sua abitazione di Madrid. Un caso archiviato come un, sul quale però non è mai stata fatta chiarezza. Alcuni elementi infatti, fanno pensare che possa essersi trattato di une il ruolo della moglie di, Raquel Sanchez Silva, è molto discusso e contestato dalla famiglia del ragazzo. Riepiloghiamo il caso di...

redazioneiene : “Come si dimostra un omicidio, tanto devono fare per un suicidio”. Da 7 anni i genitori di Mario Biondo chiedono gi… - vladiluxuria : Stasera alle 21.20 ci sarò anche io nella ricostruzione dell’inspiegabe suicidio del cameraman Mario Biondo nello s… - redazioneiene : “Le persone più vicine a mio figlio hanno mentito, a partire da Raquel”. Per i genitori la morte di #MarioBiondo di… - Alessan34958222 : RT @redazioneiene: “Come si dimostra un omicidio, tanto devono fare per un suicidio”. Da 7 anni i genitori di Mario Biondo chiedono giustiz… - lodevodire : #leiene la collana dell' avvocato di Mario biondo serve per non abbassare il mento e non farai venire il doppio mento -