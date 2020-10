Marina Rei mi ha raccontato Per Essere Felici | il suo ultimo album

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Finalmente, dopo tanti anni, ho incontrato nuovamenteREI, seppure con un collegamento durante la mia diretta di WE HAVE A DREAM.è tornata con “Per”, una 25 anni di distanza dal suo primo LP omonimo e dopo 6 anni dall’disco di inediti. Lo ha fatto con canzoni decisamente uniche che riportano in luce la bellezza artistica di questa cantautrice. Il periodo che stiamo vivendo, penalizzante soprattutto per l’arte musicale e i concerti live, ha impedito adi poter condividere dal vivo con pubblico questo suo capolavoro… capolavoro ignorato anche dalle più diffuse radio, che trasmettono solo playlist di un centinaio di canzoni, sempre quelle e tutte con le stesse frequenze ...