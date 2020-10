Mare in tempesta ad Ischia: le IMMAGINI del salvataggio di una tartaruga Caretta caretta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Arrivano da Ischia delle spettacolari e dolcissime IMMAGINI: Emanuele Somma, biologo marino del Dohrn e Piero Sorvino dell’ANS Diving, hanno portato in salvo una splendida tartaruga caretta caretta dal Mare in tempesta.L’esemplare di tartaruga si trovava in difficoltà a causa del forte scirocco che hanno reso mosse le acque del Mare e di una ferita: salvata da due uomini coraggiosi, l’esemplare di caretta caretta aveva il carapace lesionato, forse a causa di una collisione con l’elica di un’imbarcazione. La tartaruga, una volta portata sulla terra ferma, è stata ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Arrivano dadelle spettacolari e dolcissime: Emanuele Somma, biologo marino del Dohrn e Piero Sorvino dell’ANS Diving, hanno portato in salvo una splendidadalin.L’esemplare disi trovava in difficoltà a causa del forte scirocco che hanno reso mosse le acque dele di una ferita: salvata da due uomini coraggiosi, l’esemplare diaveva il carapace lesionato, forse a causa di una collisione con l’elica di un’imbarcazione. La, una volta portata sulla terra ferma, è stata ...

