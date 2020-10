Marco Carta sta male, paura per il cantante: ha saltato la diretta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo . Attimi di tensione per il cantante Marco Carta, di cui in queste ultime ore si discute del sospetto che possa essere positivo al covid 19. Preoccupazione per il cantante Marco Carta, di cui si sta discutendo circa la possibilità di una sua positività al coronavirus. Carta è un volto molto noto del panorama discografico italiano … Leggi su youmovies (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo . Attimi di tensione per il, di cui in queste ultime ore si discute del sospetto che possa essere positivo al covid 19. Preoccupazione per il, di cui si sta discutendo circa la possibilità di una sua positività al coronavirus.è un volto molto noto del panorama discografico italiano …

Advertising

trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #MarcoCarta allontanato ieri sera da #nonèladurso per la febbre ma a FqMagazine assicura: “Stamattina sto benissimo. Non… - zazoomblog : Live Non è la D’Urso Marco Carta non si presenta causa febbre: anche lui ha il Covid? - #D’Urso #Marco #Carta… - 361_magazine : #LiveNoneLadUrso preoccupano le condizioni di #MarcoCarta - 7Robymar : Marotta spinge per il blocco italiano e tratta Marco Carta offrendo in cambio Nainggolan e 4 magliette. -