Marco Carta bloccato fuori dagli studi Mediaset: Barbara d’Urso svela cosa è successo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo aver fatto parlare a lungo di sé per via dell’affaire Rinascente e le presunte magliette rubate, Marco Carta si è ritrovato al centro di una situazione preoccupante. La notizia che lo riguarda è stata lanciata in diretta tv da Barbara D’Urso. L’artista ha la febbre e si è presentato febbricitante fuori dagli studi di Live non è la D’Urso, programma a cui era stato invitato per parlare nella puntata di domenica 4 ottobre del coming-out di Gabriel Garko a Verissimo. fuori dagli studi televisivi Mediaset, però Carta è stato clamorosamente bloccato al controllo della temperatura, perché lui si è ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo aver fatto parlare a lungo di sé per via dell’affaire Rinascente e le presunte magliette rubate,si è ritrovato al centro di una situazione preoccupante. La notizia che lo riguarda è stata lanciata in diretta tv daD’Urso. L’artista ha la febbre e si è presentato febbricitantedi Live non è la D’Urso, programma a cui era stato invitato per parlare nella puntata di domenica 4 ottobre del coming-out di Gabriel Garko a Verissimo.televisivi, peròè stato clamorosamenteal controllo della temperatura, perché lui si è ...

Marco_Freccero : Anima di carta di Maria Teresa Steri: Giada Rotundo presenta “Il mattino ha due facce” - infoitcultura : Live Non è la D’Urso, Marco Carta con la febbre. Barbara: “Evitato il test” - infoitcultura : Marco Carta assente a Live perché ha la febbre: clamoroso colpo di scena, le parole di Barbara D’Urso - infoitcultura : Non è la D'Urso, Marco Carta non c'è. Barbara D'Urso: «E' tornato a casa, ha un po' di febbre» - infoitcultura : Marco Carta con la febbre: Mediaset non fa entrare il cantante negli studi tv -