Manchester United, doppio colpo di mercato: non solo Cavani, arriva anche Telles (Di lunedì 5 ottobre 2020) doppio colpo per il Manchester United, che a poche ore dalla chiusura del mercato riesce ad acquisire le prestazioni di Edinson Cavani e Alex Telles: secondo la stampa inglese i due sarebbero già pronti per le visite mediche. Il 33enne attaccante uruguaiano, svincolato dopo la scadenza del contratto col Paris Saint Germain, dovrebbe firmare un ricco biennale con i Red Devils (si parla di 11.5 milioni di euro a stagione) mentre Telles, 27enne terzino sinistro brasiliano ex Inter, arriverà dal Porto per 17 milioni e si legherà allo United con un contratto di cinque anni.

Il Manchester United si prepara a chiudere questa sessione di calciomercato con due grandi colpi. I Red Devils, infatti, hanno praticamente chiuso per gli arrivi dell’attaccante ex Napoli Edinson ...

