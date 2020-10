Maltempo Valle d’Aosta: dichiarato lo stato di calamità (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Valle d’Aosta Renzo Testolin ha firmato nella mattina di oggi, lunedi’ 5 ottobre, il decreto attraverso il quale dichiara lo stato di calamita’ sull’intero territorio valdostano, a seguito dell’emergenza scattata nella giornata di venerdi’ 2 ottobre per le abbondanti piogge, che hanno interessato la Valle d’Aosta e che hanno causato la morte del volontario dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arnad, Rinaldo Challancin e provocato ingenti danni a beni e strutture. Il decreto fara’ parte dell’istruttoria che sta avviando il Dipartimento di Protezione civile della Valle d’Aosta, per dare seguito alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, inviata oggi da parte del Presidente della Regione al ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Presidente della Regioned’Aosta Renzo Testolin ha firmato nella mattina di oggi, lunedi’ 5 ottobre, il decreto attraverso il quale dichiara lodi calamita’ sull’intero territorio valdostano, a seguito dell’emergenza scattata nella giornata di venerdi’ 2 ottobre per le abbondanti piogge, che hanno interessato lad’Aosta e che hanno causato la morte del volontario dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arnad, Rinaldo Challancin e provocato ingenti danni a beni e strutture. Il decreto fara’ parte dell’istruttoria che sta avviando il Dipartimento di Protezione civile dellad’Aosta, per dare seguito alla richiesta di dichiarazione dellodi emergenza, inviata oggi da parte del Presidente della Regione al ...

elenabonetti : Sono ore di angoscia e di dolore per le comunità flagellate dal maltempo. Le immagini che arrivano da Piemonte, Lig… - GiuseppeConteIT : Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’A… - AzzolinaLucia : Esprimo il mio cordoglio per la morte del Vigile del fuoco Rinaldo Challancin, in Valle D’Aosta. Il Governo segue c… - viaggichemangi : RT @viaggimarilore: Badalucco è uno dei borghi colpiti dalle conseguenze del maltempo negli scorsi giorni nell'entroterra del Ponente Ligur… - AnsaValledAosta : Maltempo, Valle d'Aosta dichiara stato di calamità. Dopo le piogge del 2 ottobre che hanno provocato ingenti danni… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Valle Maltempo, Valle Cervo in ginocchio: “La priorità è sistemare la strada che porta a Biella” La Stampa Maltempo e blocchi non fermano l'Autostrada del Brennero

> Quello appena concluso è stato un fine settimana piuttosto complesso per la gestione del traffico in A22, a causa del maltempo eccezionale e del blocco dei mezzi pesanti deciso dalle Autorità austri ...

Tregua del maltempo: variabile in settimana, ma possibile peggioramento sabato

Diverse anche le precipitazioni associate nel recente passato rovesci temporaleschi, nel 1994 piogge battenti da fronte caldo-occluso più consono ai canoni autunnali che quello appena accaduto. L’evol ...

> Quello appena concluso è stato un fine settimana piuttosto complesso per la gestione del traffico in A22, a causa del maltempo eccezionale e del blocco dei mezzi pesanti deciso dalle Autorità austri ...Diverse anche le precipitazioni associate nel recente passato rovesci temporaleschi, nel 1994 piogge battenti da fronte caldo-occluso più consono ai canoni autunnali che quello appena accaduto. L’evol ...