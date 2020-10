Maltempo, Valle d'Aosta dichiara stato di calamità (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aosta, 05 OTT - Il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha firmato il decreto attraverso il quale dichiara lo stato di calamità sull'intero territorio valdostano, a seguito dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020), 05 OTT - Il Presidente della Regioned', Renzo Testolin, ha firmato il decreto attraverso il qualelodi; sull'intero territorio valdostano, a seguito dell'...

elenabonetti : Sono ore di angoscia e di dolore per le comunità flagellate dal maltempo. Le immagini che arrivano da Piemonte, Lig… - GiuseppeConteIT : Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’A… - AzzolinaLucia : Esprimo il mio cordoglio per la morte del Vigile del fuoco Rinaldo Challancin, in Valle D’Aosta. Il Governo segue c… - AnsaValledAosta : Maltempo, Valle d'Aosta dichiara stato di calamità. Dopo le piogge del 2 ottobre che hanno provocato ingenti danni… - bobinetv : RaVdA decreta lo stato di calamità per il maltempo e chiede lo Stato di emergenza #valledaosta #maltempo -… -