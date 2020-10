Maltempo: sesto cadavere avvistato in Liguria (Di lunedì 5 ottobre 2020) LEGGI ANCHE: Maltempo, altri cinque morti in mezzo alla mareggiata a Sanremo Maltempo, trovato un cadavere tra i detriti su una spiaggia a Sanremo Il cadavere di una donna è stato avvistato in mare, questa mattina, davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratta del sesto cadavere trovato in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) LEGGI ANCHE:, altri cinque morti in mezzo alla mareggiata a Sanremo, trovato untra i detriti su una spiaggia a Sanremo Ildi una donna è statoin mare, questa mattina, davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratta deltrovato in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il cadavere di una donna è stato avvistato in mare, questa mattina, davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratta del sesto cadavere trovato in mare o sulle spiagge del ponente ligure ...

