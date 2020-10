Maltempo | Rampelli | “Basta diktat ideologici | contro il dissesto idrogeologico | abbattere e ricostruire”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Non slogan, ma visione strategica e coraggio. Anche per far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, insomma, bisogna uscire da mainstream e politicamente corretto e affrontare le questioni con cognizione di causa e senso pratico. Di fronte a quello che è successo in Italia per l’ondata di, Fabioarriva al nodo del problema: il. E rileva la miopia sul tema. “Il Recovery Fund – spiega il vicepresidente della Camera – parla molto di green economy con ampio spazio dedicato all’energia. Ilè appena accennato”.sule i danni della cementificazione ”Sono ormai decenni – ha ricorda l’esponente di FdI, ...