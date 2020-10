Maltempo Lombardia, frana nel Bergamasco: danni ingenti a Oltre il Colle (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continuano a registrarsi danni ingenti in tutta la provincia di Bergamo per l’ondata di Maltempo di sabato e ieri. Una frana e’ caduta oggi a Oltre il Colle, nella Bergamasca, dove la Provincia e’ impegnata con due sopralluoghi anche a Brembilla e Cusio per smottamenti. A Oltre il Colle sono scivolati 5 mila metri cubi di terra dal versante. Al momento nessuna strada e’ stata invasa, la strada sopra la frana e’ stata transennata mentre quella a monte per ora e’ senza transenne ma monitorata costantemente. A Cusio la situazione resta sotto osservazione: la frana in localita’ Monte Avaro che ha interessato una abitazione, dove una persona e’ ancora fuori casa, mentre ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continuano a registrarsiin tutta la provincia di Bergamo per l’ondata didi sabato e ieri. Unae’ caduta oggi ail, nella Bergamasca, dove la Provincia e’ impegnata con due sopralluoghi anche a Brembilla e Cusio per smottamenti. Ailsono scivolati 5 mila metri cubi di terra dal versante. Al momento nessuna strada e’ stata invasa, la strada sopra lae’ stata transennata mentre quella a monte per ora e’ senza transenne ma monitorata costantemente. A Cusio la situazione resta sotto osservazione: lain localita’ Monte Avaro che ha interessato una abitazione, dove una persona e’ ancora fuori casa, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Lombardia Maltempo, la Lombardia chiederà lo stato d'emergenza IL GIORNO I fatti del giorno - Milano (3)

Milano, 05 ott 17:00 - (Agenzia Nova) - - Maltempo: Fontana, in Lombardia pronti a chiedere lo stato d'emergenza - "La Regione Lombardia è pronta a richiedere lo stato d'emergenza... (Rem) ...

Maltempo, la Lombardia chiederà lo stato d'emergenza

Milano, 5 ottobre 2020 - "La Regione Lombardia è pronta a richiedere lo stato d'emergenza al Governo per l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Pa ...

