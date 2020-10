Maltempo Lombardia, Fontana: “Pronto a chiedere lo stato di emergenza” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che la Regione “e’ pronta a richiedere lo stato d’emergenza al Governo per l’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito le province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Pavia e Varese nelle ultime 72 ore”. “Questa mattina – ha aggiunto l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – ho comunicato la situazione calamitosa al Dipartimento nazionale. La lettera del presidente Fontana con la richiesta ufficiale al Consiglio dei ministri, indispensabile per poter accedere ai fondi statali per il rimborso delle spese effettuate potra’ essere firmata solo al termine previsto di sette giorni per la segnalazione dei danni da parte dei Comuni“. Da qui ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il governatore dellaAttilioha annunciato che la Regione “e’ pronta a rilod’emergenza al Governo per l’eccezionale ondata diche ha colpito le province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Pavia e Varese nelle ultime 72 ore”. “Questa mattina – ha aggiunto l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – ho comunicato la situazione calamitosa al Dipartimento nazionale. La lettera del presidentecon la richiesta ufficiale al Consiglio dei ministri, indispensabile per poter accedere ai fondi statali per il rimborso delle spese effettuate potra’ essere firmata solo al termine previsto di sette giorni per la segnalazione dei danni da parte dei Comuni“. Da qui ...

Mentre la Lombardia conta i danni del maltempo, anche la provincia di Sondrio si trova a dover fronteggiare un inizio di autunno dove il maltempo ha colpito a macchia di leopardo con manifestazioni ...

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - “La Regione Lombardia è pronta a richiedere lo stato d'emergenza al governo per l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi ...

