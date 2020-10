Maltempo Liguria, trovato il sesto cadavere in mare, è una donna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Maltempo, che ha devastato la Liguria nel fine settimana ,continua a fare vittime. Sei corpi sono stati rinvenuti, l’ultimo è di una donna, trovata in mare a Borgo Prino, ad Imperia. Gli altri cadaveri, tra cui anche i dispersi francesi, sono stati trovati nel fiume Roya, a Ventimiglia, poi a Sanremo ed infine a Santo Stefano al mare, sempre nella provincia di Imperia. Toti: chiesto lo stato di calamità naturale Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha chiesto al governo lo stato di calamità naturale e spera che venga approvato oggi stesso, alle 21, in Consiglio dei Ministri. Egli ha anche detto che le squadre di soccorso stanno riparando la strada d’accesso di Borgo Triora, una località rimasta isolata, a causa di una ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il, che ha devastato lanel fine settimana ,continua a fare vittime. Sei corpi sono stati rinvenuti, l’ultimo è di una, trovata ina Borgo Prino, ad Imperia. Gli altri cadaveri, tra cui anche i dispersi francesi, sono stati trovati nel fiume Roya, a Ventimiglia, poi a Sanremo ed infine a Santo Stefano al, sempre nella provincia di Imperia. Toti: chiesto lo stato di calamità naturale Il presidente della regione, Giovanni Toti, ha chiesto al governo lo stato di calamità naturale e spera che venga approvato oggi stesso, alle 21, in Consiglio dei Ministri. Egli ha anche detto che le squadre di soccorso stanno riparando la strada d’accesso di Borgo Triora, una località rimasta isolata, a causa di una ...

GiovanniToti : MODELLO LIGURIA In 24 ore il tratto della statale 20 ad Airole, che aveva ceduto a causa del #maltempo, è stato rip… - emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - elenabonetti : Sono ore di angoscia e di dolore per le comunità flagellate dal maltempo. Le immagini che arrivano da Piemonte, Lig… - QuotidianPost : Maltempo Liguria, trovato il sesto cadavere in mare, è una donna - alcinx : RT @Cia_Agricoltura: #Piemonte e #Liguria travolte dal #maltempo contano danni e vittime?? Appello dei presidenti regionali #Cia: servono… -