Maltempo Liguria, Toti: 'Almeno 5 giorni per togliere Triora da isolamento' (Di lunedì 5 ottobre 2020) commenta Ci vorranno 'Almeno cinque-sei giorni' per riparare la strada d'accesso al borgo di Triora, in provincia di Imperia, l'unica località della Liguria rimasta isolata a causa di una frana ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) commenta Ci vorranno 'cinque-sei' per riparare la strada d'accesso al borgo di, in provincia di Imperia, l'unica località dellarimasta isolata a causa di una frana ...

emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - GiovanniToti : MODELLO LIGURIA In 24 ore il tratto della statale 20 ad Airole, che aveva ceduto a causa del #maltempo, è stato rip… - elenabonetti : Sono ore di angoscia e di dolore per le comunità flagellate dal maltempo. Le immagini che arrivano da Piemonte, Lig… - Fortunablu17 : RT @Osvaldo73238685: Ma ..toti er patito Ha detto qualcosa sul maltempo e sui danni in Liguria e a Genova ? E sul xché non ha fatto n… - genovapostnews : Maltempo: torna la corrente elettrica in Liguria, ecco chi verrà rimborsato per l’interruzione -