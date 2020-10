Maltempo Liguria, interrotto il round del “Sanremo”: la Suzuki Rally Cup si ferma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il 67° Rally Sanremo, appuntamento inserito nella massima serie Tricolore Rally, sarebbe stato il palcoscenico dei duelli tra i piloti della Suzuki Rally Cup. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito la Liguria in queste due giornate del 2 e 3 ottobre hanno messo ko tutto il territorio e in particolare la provincia di Imperia. Oltre ad arrecare danno all’intera comunità locale, il Maltempo ha anche provocato danni ingenti a tutte le strade del territorio. Sono questi i motivi che hanno portato gli organizzatori del Rallye Sanremo ad annullare la gara. foto di MASSIMO BRUSCA I protagonisti della serie monomarca che si corre a bordo di SWIFT 1.0 BoosterJet e SWIFT Sport 1.6, insieme anche alla Suzuki Swift Hybrid Sport di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il 67°Sanremo, appuntamento inserito nella massima serie Tricolore, sarebbe stato il palcoscenico dei duelli tra i piloti dellaCup. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito lain queste due giornate del 2 e 3 ottobre hanno messo ko tutto il territorio e in particolare la provincia di Imperia. Oltre ad arrecare danno all’intera comunità locale, ilha anche provocato danni ingenti a tutte le strade del territorio. Sono questi i motivi che hanno portato gli organizzatori dele Sanremo ad annullare la gara. foto di MASSIMO BRUSCA I protagonisti della serie monomarca che si corre a bordo di SWIFT 1.0 BoosterJet e SWIFT Sport 1.6, insieme anche allaSwift Hybrid Sport di ...

emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - GiovanniToti : MODELLO LIGURIA In 24 ore il tratto della statale 20 ad Airole, che aveva ceduto a causa del #maltempo, è stato rip… - fattoquotidiano : Cadaveri restituiti da fiumi e mari, Liguria e Piemonte in ginocchio. Piena del Po in Lombardia ed Emilia… - giornaleprociv : Maltempo, otto vittime. Liguria e Piemonte chiedono lo stato di emergenza ?? - riviera24 : Maltempo, Coldiretti Liguria: «Perdite del 30% al settore olivicolo, danni a campi e strutture da Ponente a Levante» -