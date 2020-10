Maltempo Italia | trovato un altro cadavere | è il sesto Crolla un campanile | danni ovunque

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La terribile ondata diche nel weekend appena trascorso ha messo a dura prova la Liguria, ha mietuto un’altra vittima. Il tragico avvistamento è avvenuto stamattina, quando ildi una donna è stato avvistato in mare davanti a Borgo Prino, a Imperia. Quello della donna è ilcorpoin mare o sulle spiagge del versante ligure dopo le piogge che hanno provato la Val Roya. Degli altri cadaveri, rinvenuti tutti a Sanremo, nel fiume Roya a Ventimiglia e a Santo Stefano Al Mare (Imperia), si sa che sono tutti uomini. I morti rinvenuti dovrebbero appartenere tutti alle segnalazioni dispersi della Francia, poiché in Liguria non è ancora stato denunciato nessuno scomparso. Nel frattempo il governatore della Liguria Giovanni Toti ha dichiarato che per ...