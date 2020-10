Maltempo | Gualtieri | ' con Recovery investimenti su dissesto idrogeologico'

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Maltempo: sesto cadavere avvistato in Liguria. Gualtieri: 'Investimenti sul dissesto idrogeologi… - tvbusiness24 : #maltempo dei giorni scorsi: ora si contano i danni. Gualtieri: “In arrivo investimenti sul dissesto idrogeologico”. - CorriereQ : Maltempo: sesto cadavere avvistato in Liguria. Gualtieri: “Investimenti sul dissesto idrogeologico” - InternoRosso : RT @ElySiosopulos: Maltempo oggi nella camera ondate d'ombra schiacciano il petto. Mariangela Gualtieri - MarinFavre : RT @ElySiosopulos: Maltempo oggi nella camera ondate d'ombra schiacciano il petto. Mariangela Gualtieri -

Cronaca nazionale Imperia - 05/10/2020 10:50 - Il cadavere di una donna è stato avvistato in mare, questa mattina, davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratta del sesto cadavere trovato in ...Il cadavere di una donna è stato avvistato in mare, questa mattina, davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratta del sesto cadavere trovato in mare o sulle spiagge del ponente ligure dopo l’ondata di m ...