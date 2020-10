Maltempo, crolla un campanile ad Alessandria: la situazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Altri danni causati dal Maltempo lungo tutta la penisola: danni per una chiesa sconsacrata di Lu Monferrato, nell’Alessandrino Il Maltempo ha pervaso tutta la penisola italiana da un po’ di giorni, alcune Regioni più di altre, ma i danni sono stati evidenti ovunque. Questa volta la cronaca ci porta in provincia di Alessandria, a Lu … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Altri danni causati dallungo tutta la penisola: danni per una chiesa sconsacrata di Lu Monferrato, nell’Alessandrino Ilha pervaso tutta la penisola italiana da un po’ di giorni, alcune Regioni più di altre, ma i danni sono stati evidenti ovunque. Questa volta la cronaca ci porta in provincia di, a Lu … L'articolo proviene da .

Il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato, è crollato. Il piccolo gioiello architettonico, appendice della chiesa risalente al Quindicesimo secolo, è collassato ...

Maltempo, quali sono i Comuni isolati e le strade interrotte

Continua a causare danni la violenta ondata di maltempo che nel fine settimana ha interessato ... Fobello e Rimella sono isolati a causa del crollo parziale della strada provinciale 9 della ...

