Maltempo, Costa: “I soldi contro il dissesto ci sono ma non tutti i Comuni sanno spenderli” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “La prevenzione richiede innanzitutto la consapevolezza che il cambiamento climatico non è qualcosa che riguarda il nostro futuro, ma ci siamo dentro e lo dobbiamo affrontare. Vuol dire capacità di spendere, di mitigare fenomeni climatici straordinari ma sempre più ricorrenti e di adattare il nostro territorio ai cambiamenti del clima. Le Regioni decidono la conformità dei progetti e se ammetterli ai finanziamenti nazionali, ma i Comuni hanno il compito di individuare i territori a rischio e di realizzare i progetti per metterli in sicurezza: non tutti ci riescono“: lo ha affermato Sergio Costa, ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, in un’intervista a La Stampa, in riferimento all’ondata di Maltempo che colpito diverse zone del ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) “La prevenzione richiede innanzitutto la consapevolezza che il cambiamento climatico non è qualcosa che riguarda il nostro futuro, ma ci siamo dentro e lo dobbiamo affrontare. Vuol dire capacità di spendere, di mitigare fenomeni climatici straordinari ma sempre più ricorrenti e di adattare il nostro territorio ai cambiamenti del clima. Le Regioni decidono la conformità dei progetti e se ammetterli ai finanziamenti nazionali, ma ihanno il compito di individuare i territori a rischio e di realizzare i progetti per metterli in sicurezza: nonci riescono“: lo ha affermato Sergio, ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, in un’intervista a La Stampa, in riferimento all’ondata diche colpito diverse zone del ...

Azione_it : '#Maltempo, la situazione che si presenta in molti comuni della provincia di #Cuneo è terribile. Dovremo essere vic… - Agenzia_Ansa : #Maltempo, trovato quinto cadavere in #Liguria lungo la costa #ANSA - BabboleoNews : #Liguria: si allontana il maltempo, ma rimane instabilità. Oggi, lunedì 5 ottobre, isolati rovesci sul levante e sc… - casarinale58 : RT @TgrRai: #Maltempo #Liguria, 5 corpi senza nome restituiti dal #mare in provincia di #Imperia. Forti raffiche di vento su tutta la costa… - PPicerni : Emergenza maltempo, Costa: “I soldi contro il dissesto ci sono ma i Comuni non sanno spenderli” -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Costa Maltempo, 8 dispersi in Costa Azzurra Il Secolo XIX Maltempo, quinto cadavere recuperato in Liguria: è una donna. Forse sono dispersi francesi

Il cadavere di una donna è stato avvistato in mare, questa mattina, davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratta del sesto cadavere trovato in mare o sulle spiagge del ponente ligure ...

Maltempo, Piemonte: crolla campanile. In Liguria avvistato sesto corpo in mare

Il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato, è crollato. Il piccolo gioiello architettonico, appendice della chiesa risalente al Quindicesimo secolo, è collassato ...

Il cadavere di una donna è stato avvistato in mare, questa mattina, davanti a Borgo Prino, a Imperia. Si tratta del sesto cadavere trovato in mare o sulle spiagge del ponente ligure ...Il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato, è crollato. Il piccolo gioiello architettonico, appendice della chiesa risalente al Quindicesimo secolo, è collassato ...