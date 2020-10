Maltempo, Cirio attacca il ministro Costa: "Colpe dei sindaci? Lasci Roma e venga qui a sporcarsi le mani" (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Leggo che il ministro dell'ambiente Sergio Costa dice che la colpa dell'alluvione sarebbe dei sindaci che non spendono i soldi che hanno per l'ambiente. Caro ministro Costa, esca dal suo ministero e ... Leggi su targatocn (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Leggo che ildell'ambiente Sergiodice che la colpa dell'alluvione sarebbe deiche non spendono i soldi che hanno per l'ambiente. Caro, esca dal suo ministero e ...

zaiapresidente : ?? Ho telefonato nel primo pomeriggio all'amico @Alberto_Cirio, presidente del Piemonte, per esprimergli la vicinanz… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? ALLUVIONE PIEMONTE. Il Governatore Cirio 'Peggio dell'alluvione del 1994'. Garessio cerca di rialzare la… - TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte. Crollato il ponte di Romagnano Sesia. Il presidente Mattarella ha telefonato al presidente de… - PDPiemonte : RT @mimmorossi: In tarda mattinata ho partecipato con il Presidente @Alberto_Cirio al sopralluogo dei territori novaresi colpiti dal #malte… - marinaovest : RT @PiemonteInforma: #maltempo Il presidente @regionepiemonte @Alberto_Cirio: “Caro @SergioCosta_min, venga in #Piemonte a sporcarsi un po'… -