Maltempo | avvistato un altro cadavere in Liguria | è il sesto corpo rinvenuto da ieri

Il cadavere di una donna è stato avvistato, questa mattina, al largo di Borgo Prino, a Imperia: si tratta del sesto cadavere trovato in mare o sulle spiagge del ponente della Liguria, dopo l'ondata di Maltempo che ha devastato la val Roya. Gli altri cadaveri, tutti uomini, sono stati rinvenuti a Sanremo. In Liguria non risultano dispersi, e per tale motivo si fa strada l'ipotesi che si tratti di dispersi segnalati in Francia. Il primo corpo, quello di un uomo, è stato trovato in mattinata ieri al largo di Sanremo, in località Tre Ponti. Il secondo ritrovamento invece è avvenuto sulla spiaggia di Ventimiglia: non sono note le generalità per via delle condizioni del ...

