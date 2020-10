Maltempo | Aipo | graduale decrescita della piena del Po 

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il colmo didel fiume Po è transitato durante la notte a Piacenza con m 6.29 sullo zero idrometrico – livello 2 di criticità (moderata, colore arancione, che a Piacenza inizia a m 6) ed è in corso una; i livelli sono già rientrati al di sottosoglia 2. E’ quanto rileva l’agenzia interregionale per il fiume Po, in seguito al monitoraggio costante del grande fiume. A Cremona il colmo sta transitando in queste ore con m 2.28 sullo zero idrometrico (livello 1 di criticità, ordinaria, colore giallo). Si prevede che il colmo raggiunga Boretto – dove il livello ha superato stamattina la soglia 1 di criticità (posta a m 4.50 ) – indicativamente tra la notte e la mattina di domani, 6 ottobre, attestandosi su livelli di ...