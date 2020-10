Maltempo: a Piacenza, crolla il Ponte Lenzino | video (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel primo pomeriggio del 3 ottobre è crollata la campata centrale del Ponte Lenzino di Marsaglia, che si è letteralmente sgretolata davanti agli occhi di chi ha ripreso la scena. Fortunatamente, nessuno stava transitando in quel momento su quel tratto di strada. La causa del crollo è la furia e la piena del fiume Trebbia, data delle forti piogge della notte. I tecnici dell'Anas, che ha aperto un'indagine tecnica, sono giunti sul posto per gli accertamenti. Maltempo Limone Piemonte NoneMaltempo Liguria Alluvione Esondazione NoneMaltempo Milano Marittima None Leggi su panorama (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel primo pomeriggio del 3 ottobre èta la campata centrale del Pontedi Marsaglia, che si è letteralmente sgretolata davanti agli occhi di chi ha ripreso la scena. Fortunatamente, nessuno stava transitando in quel momento su quel tratto di strada. La causa del crollo è la furia e la piena del fiume Trebbia, data delle forti piogge della notte. I tecnici dell'Anas, che ha aperto un'indagine tecnica, sono giunti sul posto per gli accertamenti.Limone Piemonte NoneLiguria Alluvione Esondazione NoneMilano Marittima None

