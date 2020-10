M5s Taverna: “Post di Casaleggio? Ora è il momento di tacere e di lavorare”. Morra: “Se diventiamo partito, me ne vado anch’io” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Mai come ora è il momento di tacere e di lavorare. Se vogliamo parlare ci sono devi tavoli dove si può fare”. È lapidaria Paola Taverna all’indomani del post sul ‘Blog delle Stelle’ di Davide Casaleggio che ha scosso il Movimento. Più propenso a rispondere ad alcune ne domande è il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra: “Non è soltanto Casaleggio ad avere questo timore (la paura che il Movimento si trasformi in un partito, ndr). Io penso che sia un timore non totalmente corretto, ma ci sono sicuramente alcuni scricchiolii, che fanno capire come non abbiamo ben presente cosa sia il Movimento. Se ci si dovesse trasformare in una realtà partitica probabilmente anche Nicola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Mai come ora è ildie di lavorare. Se vogliamo parlare ci sono devi tavoli dove si può fare”. È lapidaria Paolaall’indomani del post sul ‘Blog delle Stelle’ di Davideche ha scosso il Movimento. Più propenso a rispondere ad alcune ne domande è il presidente della commissione Antimafia, Nicola: “Non è soltantoad avere questo timore (la paura che il Movimento si trasformi in un, ndr). Io penso che sia un timore non totalmente corretto, ma ci sono sicuramente alcuni scricchiolii, che fanno capire come non abbiamo ben presente cosa sia il Movimento. Se ci si dovesse trasformare in una realtà partitica probabilmente anche Nicola ...

Advertising

ANTEO17 : RT @MPenikas: FQ: M5s Taverna: “Post di Casaleggio? Ora è il momento di tacere e di lavorare”. Morra: “Se diventiamo partito, me ne vado a… - MPenikas : FQ: M5s Taverna: “Post di Casaleggio? Ora è il momento di tacere e di lavorare”. Morra: “Se diventiamo partito, me… - clikservernet : M5s Taverna: “Post di Casaleggio? Ora è il momento di tacere e di lavorare”. Morra: “Se diventiamo partito, me ne v… - Noovyis : (M5s Taverna: “Post di Casaleggio? Ora è il momento di tacere e di lavorare”. Morra: “Se diventiamo partito, me ne… - fattoquotidiano : M5s Taverna: “Post di Casaleggio? Ora è il momento di tacere e di lavorare”. Morra: “Se diventiamo partito, me ne v… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Taverna M5s Taverna: “Post di Casaleggio? Ora è il momento di tacere e di lavorare” Il Fatto Quotidiano Casaleggio e Di Battista pronti allo strappo, il gelo dei big: battaglia legale alle porte?

L’erede del cofondatore attacca il «partitismo» e minaccia di staccare la spina a Rousseau. Il Comitato di garanzia insorge. Lo spettro di una disputa in tribunale sull’uso del simbolo ...

L’ipocrisia del “Dibba”

Per Alessandro Di Battista, se il Movimento 5 Stelle continua su questa linea “diventerà un partito più come l’Udeur, buono ...

L’erede del cofondatore attacca il «partitismo» e minaccia di staccare la spina a Rousseau. Il Comitato di garanzia insorge. Lo spettro di una disputa in tribunale sull’uso del simbolo ...Per Alessandro Di Battista, se il Movimento 5 Stelle continua su questa linea “diventerà un partito più come l’Udeur, buono ...