Lucca, lite per il cane inzuppato, giovane accoltellato rischia la vita (Di lunedì 5 ottobre 2020) La dinamica è abbastanza chiara, una lite, venuta dal nulla, un cane bagnato che infastidisce la cliente di un bar, la reazione e poi la coltellata a chi provava a sedare gli animi. lite bar (Facebook)Siamo a Lucca, prima serata, in un bar entra un uomo con un cane, inzuppato per le piogge che cadono sulla città toscana. Una donna, infastidita dal passare del cane bagnato, se ne lamenta con il padrone, che per pronta risposta la aggredisce verbalmente. Ne nasce una breve disputa, un ragazzo seduto anche lui al bar difende la signora, nasce una colluttazione. Il proprietario del cane, un 55enne, estrae un coltello e ferisce gravemente il ragazzo accorso in aiuto della signora. Gli altri clienti del bar provano poi ad ...

