Love Island arriva in Italia

Love Island I protagonisti sono giovani, bellocci e in cerca dell'amore su una splendida isola. Non è Uomini e Donne nè Temptation Island, anche se all'estero ha innescato fenomeni simili. E' Love Island, format inglese diventato un vero e proprio cult in terra d'Albione. A 5 anni dal debutto dell'attuale versione su ITV2, il dating show solcherà l'italico suolo per mano di Discovery che ne curerà il diciottesimo adattamento internazionale. Per l'esattezza, vi anticipiamo che Love Island Italia sarà trasmesso nel 2021 in prima visione dal servizio streaming a pagamento Dplay Plus per poi approdare su una rete in chiaro del gruppo. Il programma mescola i meccanismi del dating ...

Non è Uomini e Donne nè Temptation Island, anche se all’estero ha innescato fenomeni simili. E’ Love Island, format inglese diventato un vero e proprio cult in terra d’Albione. A 5 anni dal debutto ...

